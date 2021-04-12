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Объёмы производства ноутбуков во втором полугодии будут сдерживаться дефицитом компонентов

Это происходит уже сейчас, но дальше будет хуже.
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Когда год назад планету накрыла пандемия, спрос на ноутбуки резко вырос, но отраслевые источники прогнозировали, что во второй половине года экономический кризис возьмёт верх, после чего объёмы продаж ноутбуков сократятся. Этого не произошло, и даже сейчас контрактные производители ноутбуков, на которых ссылается сайт DigiTimes, с уверенностью смотрят во второй квартал.

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Источник изображения: Reader’s Digest

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По их мнению, в текущем квартале объёмы поставок ноутбуков вырастут на двузначное количество процентов по сравнению с первым кварталом, но строить прогнозы на второе полугодие они не берутся. Производителей беспокоит не динамика спроса, а способность поставщиков компонентов предложить достаточное количество комплектующих для производства ноутбуков.

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