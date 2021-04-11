Intel прекратит поставки твердотельных накопителей Optane DC P4800X
Как и в потребительском сегменте, корпорация Intel периодически освобождает ассортимент серверной продукции для изделий нового поколения. На уходящей неделе пришла очередь отправиться в отставку для твердотельных накопителей семейства Optane DC 4800X, как сообщает ресурс Serve The Home. Их место займут более современные накопители семейства Optane DC P5800X, они обеспечивают поддержку интерфейса PCI Express 4.0.
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Заказы на поставку накопителей Optane DX P4800X будут приниматься до 30 июня текущего года, последняя партия будет отгружена 30 сентября. Одновременно Intel прекратит поддержку технологии Memory Drive Technology, которая позволяла владельцам серверов виртуально увеличить объём оперативной памяти за счёт твердотельных накопителей. Функция будет недоступна для владельцев накопителей Optane DC P4800X, Optane DC P4801X и Optane 905P/900P.
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