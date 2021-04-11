Родившийся в конце пятидесятых годов Джим Келлер (Jim Keller), вне всякого сомнения, оказал влияние на современные процессорные архитектуры AMD, хотя фактически не дождался выхода на рынок самого первого поколения Zen, покинув компанию досрочно. Его последователи, как утверждает один блогер, вряд ли относятся к другому поколению инженерной школы, поскольку в условных обозначениях серверных платформ AMD фигурируют рок-группы, основанные в конце шестидесятых годов прошлого века.

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Источник изображения: Twitter, Park

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По крайней мере, Genesis может претендовать на звание самой старой из них, поскольку была основана в 1967 году. Лишь на год моложе Led Zeppelin, фрагментом имени которой AMD украсила первое поколение процессоров EPYC семейства Naples. Наконец, ко второму поколению процессоров EPYC относится условное обозначение Starship, и это самый молодой музыкальный коллектив в подборке, он был основан в 1984 году.