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Удалёнушка-кормилица: в первом квартале объёмы поставок ПК выросли на 55,2%

Год назад объёмы упали из-за остановки производств.
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С конца первого квартала прошло достаточно времени, чтобы профильные аналитические компании начали подводить его итоги. Агентство IDC, например, удалось выяснить, что в минувшем квартале по всему миру было отгружено 84 млн персональных компьютеров, что лишь на 8% меньше итога четвёртого квартала. Столь скромное снижение объёмов поставок в последний раз наблюдалось в первом квартале 2012 года.

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Источник изображения: IDC

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Авторы исследования утверждают, что неудовлетворённый в прошлом году спрос продолжает двигать объёмы поставок ПК в текущем квартале. Перебои с поставками комплектующих и логистические сложности, тем не менее, вызвали рост средних цен. Отдельный вклад в динамику цен осуществлён игровым сегментом, возросшим спросом на производительные ноутбуки в корпоративном секторе и переходом образовательного сегмента на устройства с сенсорным дисплеем.

Объёмы поставок ПК в годовом сравнении выросли на 55,2%, и отчасти благодарить за это надо остановку производства в первом квартале прошлого года на первом этапе пандемии. Apple, которая занимает четвёртое место на рынке с долей 8%, удалось увеличить объёмы поставок ноутбуков и ПК в два с лишним раза. Лидером остаётся Lenovo с долей рынка 24,3% и приростом поставок на 59,1%, на втором месте расположилась HP Inc. с 22,9% и приростом на 64,1%, Dell довольствуется третьим местом и 15,4% рынка с величиной прироста 23,4%. Неплохо прибавила (+73,5%) и занимающая пятое место тайваньская компания Acer Group.

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