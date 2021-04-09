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TSMC в марте достигла рекордной выручки, увеличив её за год на 13,7%

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Тайваньская компания пока отчиталась только за март, но на подведение итогов всего первого квартала уйдёт не так много времени, а пока можно довольствоваться и предварительной статистикой. Как сообщает DigiTimes, тайваньский контрактный производитель в марте выручил $4,54 млрд, что на 21,2% больше итога февраля и на 13,7% выше выручки марта прошлого года.

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Источник изображения: TSMC

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Мартовская выручка оказалась даже выше сентябрьской, когда Huawei судорожно закупал продукцию TSMC в ожидании окончательной фазы американских санкций. Совокупная выручка трёх первых месяцев текущего года выросла на 16,7% до $12,7 млрд по сравнению с прошлым годом, что тоже является рекордной суммой для TSMC. Подробный отчёт о финансовых результатах первого квартала компания опубликует в следующий четверг.

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