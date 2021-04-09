Спрос на ноутбуки, который рос на десятки процентов в прошлом году из-за необходимости организовать удалённую работу и дистанционное обучение, и не думает падать по итогам трёх первых месяцев текущего года. Как сообщает DigiTimes, тайваньский контрактный производитель ноутбуков Wistron по итогам первого квартала выпустил на 52,1% больше изделий, чем в первом квартале 2020 года.

реклама

анонсы и реклама Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде i7 11700K в Ситилинке Rocket Lake в Compeo.ru Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке

Источник изображения: Shutterstock

реклама

Кстати, выручка Wistron при этом выросла всего на 2%, так что не надо думать, что все сверхдоходы с продаж ноутбуков по заоблачным ценам оседают именно в кармане конечного производителя. Разработчики полупроводниковых компонентов отдельно сообщают, что спрос на так называемые «хромбуки» во втором квартале резко вырастет, потому что новая волна пандемии опять загоняет учеников в четыре стены.