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Другое

На совещании в понедельник власти США уделят пристальное внимание проблемам полупроводниковой отрасли

Это подтверждается пресс-секретарём Белого дома.
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Новый президент США осведомлён о положении дел в автомобильной отрасли страны, а потому дал профильным ведомствам сто дней на разработку плана по улучшению ситуации с поставками полупроводниковых компонентов. На более долгую перспективу рассчитан план по финансированию строительства в США передовых производств. Как сообщает Reuters, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki) подтвердила намерения властей страны уделить самое пристальное внимание проблемам полупроводникового сектора на профильном совещании, которое состоится в ближайший понедельник.

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Источник изображения: Reuters

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К решению вопроса будут подключены представители силового и экономического блока правительства США, но пока Джен Псаки отказывается говорить о возможности принятия каких-либо конкретных решений сразу по итогам совещания. Представители автопрома и электронной промышленности США тоже примут участие в мероприятии, а среди иностранных компаний в силу каких-то причин выделена именно Samsung Electronics. По-видимому, она до сих пор не обозначила своих намерений по строительству в США новых предприятий, как это сделали TSMC и Intel, поэтому участники совещания наверняка используют эту возможность для лоббирования своих интересов.

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полупроводники сша
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Alexander Stolz
11:07
Ладна)
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Тилька Шмидт
11:06
"итак 10900к был сменен на 11900к .. из интереса" Ну ты артист театра и кино)))))))))))))))
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
ахахах
11:06
псака на картинке в статье-типа рупор госдепа
На совещании в понедельник власти США уделят пристальное внимание проблемам полупроводниковой отрасли
Alexander Stolz
11:06
Ежедневный переможный копронахрюк укрошизла, лол.
Китай начинает строить свой пятый по счёту космодром
Alexander Stolz
11:05
В 96 покупался комп P1 100/8MB RAM/1Mb video S3 что-то там с аквариумом 14" - 4 860$
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DeMoKPaT
11:02
И поднимут налоги на производство, те цены и по цепочке...
Оставшиеся без урожая из-за TSMC тайваньские фермеры будут жить на дотации
ibulletproof
11:02
А что в этом удивительного? Во первых: айфон отличный смартфон. Во вторых: при средней з.п. в США $4000 в месяц, думаю родители подростка смогут без проблем покупать ему и даже всей семье новые айфон...
Почти у каждого американского подростка есть iPhone
Alexander Stolz
11:01
У вас как обычно перепутались причины и следствия.
Инсайдер поделился данными о характеристиках, ценах и производительности игровых видеокарт Intel DG2
Alexander Stolz
11:00
Правильно писать "калосален".
Инсайдер поделился данными о характеристиках, ценах и производительности игровых видеокарт Intel DG2
Максим Ильин
10:59
Играть в 2021 году 1080 p в 60 кадрах как то топорно. Да и ценник конский 999 р в месяц с ограничением 6 часов в день. Так себе альтернатива друг, проще купить видеокарту позопрошлой серии
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