Новый президент США осведомлён о положении дел в автомобильной отрасли страны, а потому дал профильным ведомствам сто дней на разработку плана по улучшению ситуации с поставками полупроводниковых компонентов. На более долгую перспективу рассчитан план по финансированию строительства в США передовых производств. Как сообщает Reuters, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки (Jen Psaki) подтвердила намерения властей страны уделить самое пристальное внимание проблемам полупроводникового сектора на профильном совещании, которое состоится в ближайший понедельник.

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Источник изображения: Reuters

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К решению вопроса будут подключены представители силового и экономического блока правительства США, но пока Джен Псаки отказывается говорить о возможности принятия каких-либо конкретных решений сразу по итогам совещания. Представители автопрома и электронной промышленности США тоже примут участие в мероприятии, а среди иностранных компаний в силу каких-то причин выделена именно Samsung Electronics. По-видимому, она до сих пор не обозначила своих намерений по строительству в США новых предприятий, как это сделали TSMC и Intel, поэтому участники совещания наверняка используют эту возможность для лоббирования своих интересов.