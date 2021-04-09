GeForce GTX 1070 обновила модельный рекорд GPUPI 1B на частоте 2.7 ГГц
Израильский энтузиаст Shar00750 взялся за эксперименты по экстремальному разгону видеокарты GeForce GTX 1070 в приложении GPUPI 1B, полученный им результат в 15,08 секунды оказался новым модельным рекордом, что для довольно зрелой выборки из 139 записей весьма неплохо.
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Видеокарту производства Gigabyte не только охлаждал жидким азотом, но и «пытал напряжением» - на графическом процессоре он было повышено до 1,25 В. Это позволило поднять частоты видеокарты до 2708/7764 МГц.
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По соседству с видеокартой на частоте 4804 МГц работал центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X с шестнадцатью активными ядрами и шестнадцатью потоками, он довольствовался жидкостным охлаждением при помощи водоблока.
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