Tesla мечтает о возможности разгона немецких бюрократических процессов
Предприятие Tesla в окрестностях Берлина должно было стать очередным «быстростроем» компании, поэтому возведение конструкций и формирование инженерной инфраструктуры началось ещё до получения официальных разрешений. Вокруг проекта успели побушевать нешуточные страсти: сперва активисты протестовали против сведения деревьев, потом выражали озабоченность ростом нагрузки на местную систему водоснабжения, а когда и эти аргументы перестали работать, начали отстаивать право на здоровый сезонный сон представителей здешней фауны.
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Стройку, надо сказать, это никак не остановило, поскольку американская компания заручилась несколькими предварительными согласованиями, рассчитывая оформить все документы уже ближе к моменту запуска производства, который намечен на июль этого года. Как отмечает Bloomberg, отсутствие готовых ответов от немецких бюрократов за прошедшие с момента подачи документов 16 месяцев начало раздражать Илона Маска (Elon Musk) в такой степени, что он подумывает обратиться в суд.
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Немецкие чиновники возразили ему, что не могут рассматривать важные для экологии региона проекты в первоочередном порядке, как предлагает Маск, поскольку все заявки должны обрабатываться в единых условиях без дискредитации кого-либо из участников процесса. Глава Tesla счёл уместным добавить, что предприятие сможет выпускать до 500 тысяч электромобилей в год, тем самым снижая вредные выбросы на величину до 15 млн тонн в год, и ради этого местным властям следовало бы создать условия для скорейшего разрезания красной ленточки.
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