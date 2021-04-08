Потенциал акций Intel раскроется после выхода процессоров Sapphire Rapids
При цене $66,25 за штуку акции Intel сейчас далеки от исторического максимума, который превышал $73 в начале текущего века. Эксперты Credit Suisse считают, что именно акции Intel являются максимально несправедливо оцениваемыми рынком, и у них есть хороший потенциал роста в будущем.
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Аналитики считают, что акции Intel могут вырасти в цене до $80, ведь компания работает в сегменте рынка, который очевидным образом выигрывает от цифровизации экономики, ускоренной с началом пандемии. Правда, представители Credit Suisse считают, что реальным катализатором роста курса акций Intel станет выход серверных процессоров Sapphire Rapids, который состоится не ранее конца текущего или начала следующего года. Эти процессоры позволят Intel хорошо заработать на крупнейшей модернизации вычислительной инфраструктуры в истории человечества, как считают авторы прогноза.
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