Toyota начала продавать первые автомобили с автономностью второго уровня
Консервативная технологическая политика Toyota Motor, с одной стороны, вызывает уважение со стороны многочисленных покупателей, ценящих продукцию марки за простоту и надёжность, а с другой стороны, вызывает проклятья из уст сибаритов, которые эту продукцию обходят. Как поясняет Reuters, «праздник частичной автономности» пришёл и на улицу покупателей новой версии Lexus 500h (на фото ниже изображён автомобиль прежнего поколения).
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В Японии с этого дня можно приобрести флагманский седан Lexus в гибридном исполнении, который наделён системой Advanced Drive, обеспечивающей функции автономности второго уровня: удержание в полосе, поддержание заданной дистанции между автомобилями и перестроение из полосы в полосу на шоссе по инициативе водителя. Казалось бы, не так много, но Toyota обещает, что программное обеспечение будет постоянно совершенствоваться и обновляться по воздуху.
С понедельника в продажу поступит Toyota Mirai – автомобиль на водородных топливных элементах с аналогичным комплексом Advanced Drive, стоимость машины в начальной конфигурации на местном рынке достигает $78 000. Упомянутый выше седан Lexus оценивается в $149 000. Представители марки обещают, что комплекс Advanced Drive будет предлагаться и на моделях, поставляемых за пределы Японии.
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