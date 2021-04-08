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Производители литографического оборудования загружены заказами на два года вперёд

Им тоже придётся строить новые предприятия для удовлетворения спроса.
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Решимость TSMC и Intel по расширению своих производственных мощностей не может быть реализована без содействия поставщиков специализированного оборудования, поэтому многим из них придётся налечь на работу. Как отмечает DigiTimes, тайваньские производители литографического оборудования и технологической оснастки сейчас уже принимают заказы на 2023 год.

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Источник изображения: TSMC

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Некоторым из них придётся построить дополнительные производственные линии, чтобы справиться с объёмом поступивших заказов. Gudeng Precision Industrial, например, удвоит объёмы выпуска продукции после строительства нового предприятия к концу 2022 года. Спрос на специализированное оборудование вырастет в связи с миграцией TSMC и других участников рынка на так называемую EUV-литографию. По прогнозам отраслевой ассоциации SEMI, в этом году расходы на оснащение предприятий полупроводниковой отрасли вырастут на 15,5%, а в следующем они увеличатся ещё на 12%. По итогам прошлого года прирост составил 16%.

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аналитика литографическое производство полупроводники tsmc
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Эдуард Кузнецов
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MriS
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Renegade1979
12:20
Tianshu Zhixin основана в 2013 как СП между муниципальным правительством Шанхая и тайваньской VIA Technologies, основанной в Калифорнии. И чипы будут делать на TSMC. Что в ней кетайского, вот скажите?...
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D3m0n
12:20
Нет уж, ценные данные надо хранить на надёжном HDD. Вне зависимости от нагрузки.
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Kopcheniy
12:19
"5600х+ B550 сейчас из АМД актуально, а вы фигню советуете." Это для тех, у кого есть больше денег. Не у всех подобная возможность есть. А сам по себе конфиг нормальный, не спорю.
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D3m0n
12:19
>>На сайте «Ситилинк» пока что модель отсутствует Да и срать на ваш псинолинк, зато на али присутствует.
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ахахах
12:19
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Сергей Vorvort
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