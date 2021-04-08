Решимость TSMC и Intel по расширению своих производственных мощностей не может быть реализована без содействия поставщиков специализированного оборудования, поэтому многим из них придётся налечь на работу. Как отмечает DigiTimes, тайваньские производители литографического оборудования и технологической оснастки сейчас уже принимают заказы на 2023 год.

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Источник изображения: TSMC

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Некоторым из них придётся построить дополнительные производственные линии, чтобы справиться с объёмом поступивших заказов. Gudeng Precision Industrial, например, удвоит объёмы выпуска продукции после строительства нового предприятия к концу 2022 года. Спрос на специализированное оборудование вырастет в связи с миграцией TSMC и других участников рынка на так называемую EUV-литографию. По прогнозам отраслевой ассоциации SEMI, в этом году расходы на оснащение предприятий полупроводниковой отрасли вырастут на 15,5%, а в следующем они увеличатся ещё на 12%. По итогам прошлого года прирост составил 16%.