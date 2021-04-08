Разного рода топографические метафоры предназначены для того, чтобы обыватель мог проще представить себе масштабы того или иного явления. Производители то и дело в своём воображении обматывают земной шар собственной продукцией. Этим приёмом соблазнилась и компания Seagate, которая сообщила на страницах корпоративного блога, что за всю историю своего существования уже выпустила количество жёстких дисков, достаточное для хранения 3 зеттабайт информации.

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Источник изображения: Seagate

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Один зеттабайт – это объём информации, соответствующий десяти в двадцать первой степени байтам. В случае с тремя зеттабайтами это три тысячи эксабайт, три миллиона петабайт или три миллиарда терабайт. В общем, Seagate объясняет, что если разместить такой объём информации на накопителях Exos по 10 Тбайт, которые имеют длину 147 мм, то цепочка из 300 млн жёстких дисков растянется на 44 100 км. Длина окружности экватора составляет 40 070 км, поэтому пояс из жёстких дисков ляжет даже с небольшим нахлёстом.

Seagate потребовалось 36 лет работы, чтобы преодолеть планку в 1 зеттабайт – это было сделано в марте 2015 года. Ещё через четыре года была покорена планка в 2 зеттабайта, на освоение трёх зеттабайт компании потребовалось чуть более двух лет. По прогнозам IDC, объём сгенерированной человечеством информации к 2025 году достигнет 175 зеттабайт. Это в 58 раз больше, чем может храниться на всех выпущенных Seagate жёстких дисках. Получается, что темпы наращивания объёмов накопителей нельзя снижать.