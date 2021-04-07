Tesla утверждает, что за пределами США камеры её электромобилей не активны
В прошлом году Tesla продала 30% своих электромобилей на территории Китая, поэтому пренебрегать интересами данного рынка американская компания не может. Когда китайские власти запретили использовать электромобили данной марки на важных правительственных и военных объектах, опасаясь утечки информации через видеокамеры штатных систем машины, Илон Маск (Elon Musk) заявил, что если бы электромобили Tesla использовались для шпионажа, то компанию пришлось бы закрыть.
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Как отмечает Reuters, на страницах китайских социальных сетей Tesla теперь распространила информацию, согласно которой камеры электромобилей не активируются при эксплуатации за пределами США.
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Звучит это несколько странно, если учесть, что системы активной помощи водителю Tesla полагаются не только на данные радаров и ультразвуковых датчиков, но и изображения с камер. Так называемые лидары Илон Маск не применяет принципиально, считая их присутствие избыточным и дорогим. Как последовало из дальнейших пояснений, у пользователей за пределами США сохраняется возможность самим выбирать, активировать ли камеры, либо оставить их выключенными. Tesla ещё и гарантирует высокую степень защиты персональных данных, как отмечал ранее глава компании.
Суть этой публикации в социальных сетях Китая, по всей видимости, заключается в распространении информации об отсутствии принудительной активации камер на машинах, эксплуатируемых за пределами США. Вряд ли такие доводы успокоят китайские власти, ведь злоумышленники часто используют камеры смартфонов и ноутбуков без ведома их владельцев. Вряд ли электромобили Tesla в этом смысле имеют принципиальные отличия от клиентских устройств.
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