Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Санкции США озолотили сотрудников TSMC, что вызвало бум на рынке недвижимости

Кому война, а кому и мать родная.
+
Цена рухнула на порядок на 10 позиций RX 6700XT
<b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз
i7 11700K в Ситилинке
i9 11900 недорого в Ситилинке

Сложно отрицать, что TSMC начала наращивать выручку в условиях пандемии, но американские санкции против Huawei и SMIC ускорили этот процесс в прошлом году. В первом случае занять освобождающуюся нишу на рынке бросились конкуренты Huawei, а сама она до вступления второй фазы санкций старалась закупить запасы продукции TSMC на многие месяцы вперёд. Во втором случае санкции против SMIC вынудили клиентов последней переметнуться к TSMC.

реклама

Все эти тенденции, как отмечает Nikkei Asian Review, способствовали росту благосостояния сотрудников TSMC, которым выписывались повышенные премии. В окрестностях штаб-квартиры компании на Тайване резко вырос спрос на жилую недвижимость, а места в новостройках раскупались за считанные дни – при том, что средняя стоимость апартаментов в престижном районе достигает $1 млн.

анонсы и реклама
Rocket Lake в Compeo.ru
i5 11600K в Ситилинке
Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь
<b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены
-30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь
Много RTX 6700XT поступило в продажу

Источник изображения: Nikkei Asian Review

реклама

По словам участников местного рынка элитной недвижимости, один из клиентов купил сразу двадцать апартаментов. Основными покупателями жилья в данном районе выступают сотрудники TSMC, как отмечает источник.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы huawei tsmc торговая война smic тайвань
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Санкции США озолотили сотрудников TSMC, что вызвало бум на рынке недвижимости
+
Популярность новых смартфонов Samsung позволила увеличить прибыль компании на 44%
1
Toshiba может достаться зарубежным инвесторам за $20 млрд
1
Noctua ускорит анонс чёрных, но задержит анонс белых систем охлаждения
2
Инженерные образцы Intel Sapphire Rapids насчитывают до 56 ядер
10
Материнские платы на основе чипсета AMD X570S могут предназначаться для процессоров Warhol
1

Интересные материалы

Игровой компьютер до 80 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
4 апреля 2021 22
Обзор и тестирование процессоров Intel Core i9-11900K и Core i5-11600K
30 марта 2021 310
Будущее уже наступило или уже почти: пора взглянуть на него поближе
1 апреля 2021 46
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming Z590-Plus WiFi
3 апреля 2021 67
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Trinity Mini
25 марта 2021 42
Обзор и тестирование блока питания Seasonic FOCUS GX-850 (80 Plus Gold)
29 марта 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
343
TABLIST - один из лучших плагинов для игры MineCraft
7
Wolfenstein Youngblood: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
7
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Visor
26
Обзор и тестирование процессорных СВО EK-AIO Basic 240 и EK-AIO Basic 360
51
6 популярных игр, запрещённых в разных странах
20
Битва игровых компьютеров: Core i5-9400F & GeForce GTX 1660 VS Ryzen 5 3500 & Radeon RX 5500 ХТ
1

Сейчас обсуждают

Борис Копыльцов
11:40
Вот смотри. Температура зависит от потребляемой мощности и от качества системы охлаждения. Модифицировать систему охлаждения своими руками - можно. А вот с энергопотреблением сделать ничего нельзя, с...
5 причин, по которым я не буду менять Ryzen 5 1600 на Ryzen 5000, а вернусь на платформу Intel
Bare_Metal
11:37
21 ноября 2003 года Госдума вообще отменила статью 52 ("Конфискация имущества"), заменив конфискацию штрафами.
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Dreyv
11:37
9600кф рассчитывай в реале на частоту 4,6 а 10400 при 4,1 и кеш 9 мб против 12, в WOT сольет,а в Ларке 9600 пыль глотает с провалами по минималке и загрузкой выше 90 проц.
8-ядерный флагман Intel Core i9-11900 упал в цене в России
BeeMaster
11:35
Какое нам дело до прибыли Самсунга? Здесь что, фондовый рынок или биржа? Совсем уже кукухой поехали на своём капитализме...
Популярность новых смартфонов Samsung позволила увеличить прибыль компании на 44%
Дмитрий Юфа
11:35
Фантазёр
Процессоры Intel Alder Lake увеличат однопоточную производительность на 20%
Рома Золотин
11:35
Тебе лечится надо...
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Evgueni Pikulenko
11:34
Чтоб влазит и думать что то не так пойдет... Лучше сиди на деване и давай пильмени.. Майнеры если нормальные заранее читают и информируются куда вкладывать.. это только у бездырей все на перекосяк и в...
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Kasyan
11:32
Ну и дураки сами отдают свои позиции другим сервисам: Видео мост, TrueConf, Webinar! Сейчас во все образовательные учреждения проталкивают сферум! Кстати в Тайване запретили Zoom всем гос. учреждения...
Zoom перестанет сотрудничать с государственными учреждениями
Pudge
11:27
6 популярных игр, запрещённых в разных странах
Александр Ромов
11:26
Это при демократии государство - это мы. А при диктатуре общество лишается политических прав, перестаёт быть источником власти и население становится рабами правящего клана. "В России насчитали 117 д...
Закон о регулировании криптовалют в РФ может осложнить жизнь майнерам и владельцам цифровых денег
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем