Санкции США озолотили сотрудников TSMC, что вызвало бум на рынке недвижимости
Сложно отрицать, что TSMC начала наращивать выручку в условиях пандемии, но американские санкции против Huawei и SMIC ускорили этот процесс в прошлом году. В первом случае занять освобождающуюся нишу на рынке бросились конкуренты Huawei, а сама она до вступления второй фазы санкций старалась закупить запасы продукции TSMC на многие месяцы вперёд. Во втором случае санкции против SMIC вынудили клиентов последней переметнуться к TSMC.
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Все эти тенденции, как отмечает Nikkei Asian Review, способствовали росту благосостояния сотрудников TSMC, которым выписывались повышенные премии. В окрестностях штаб-квартиры компании на Тайване резко вырос спрос на жилую недвижимость, а места в новостройках раскупались за считанные дни – при том, что средняя стоимость апартаментов в престижном районе достигает $1 млн.
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По словам участников местного рынка элитной недвижимости, один из клиентов купил сразу двадцать апартаментов. Основными покупателями жилья в данном районе выступают сотрудники TSMC, как отмечает источник.
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