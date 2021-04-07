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Популярность новых смартфонов Samsung позволила увеличить прибыль компании на 44%

Не совсем типичная для первого квартала динамика.
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Южнокорейская компания Samsung Electronics уже опубликовала предварительные итоги первого квартала, как отмечает Reuters, но не стала конкретизировать, какая часть доходов была получена на конкретных направлениях деятельности.

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Источник изображения: Samsung Electronics

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Операционная прибыль компании по итогам первого квартала выросла до $8,3 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, что соответствует приросту на 44%. Выручка выросла на 17% до $58,2 млрд. Динамика финансовых показателей Samsung превзошла ожидания аналитиков, но они предположили, что на направлении полупроводниковых компонентов февральские морозы в Техасе подорвали операционную прибыль компании, из-за чего она снизилась на 20% до $3,2 млрд. Впрочем, эксперты ожидают, что уже во втором квартале рост цен на память вернёт прибыль к росту.

По неофициальным прогнозам, в первом квартале Samsung отгрузила 76 млн смартфонов, что на четверть больше итога четвёртого квартала. Подобному приросту, противоречащему сезонным явлениям, способствовал ранний дебют семейства Galaxy S21, а также агрессивная ценовая политика корейского производителя, который вынужден был соперничать с китайскими компаниями за долю рынка Huawei. Телевизионная техника тоже остаётся востребованной категорией товаров.

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Теги

смартфоны samsung аналитика финансы galaxy s21
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