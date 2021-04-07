Toshiba может достаться зарубежным инвесторам за $20 млрд
Неудачи преследуют корпорацию Toshiba уже не первый год, в 2018 году она решилась ради покрытия убытков продать бизнес по производству твердотельной памяти, который теперь в составе компании Kioxia рассчитывает собрать на публичном размещении акций не менее $36 млрд. Как поясняет Nikkei Asian Review, на активы материнской корпорации Toshiba тоже нашёлся покупатель, и они оцениваются в $20 млрд.
реклама
реклама
При таком контрасте в цене «матери» и «дочки» подобная оценка ещё является адекватной, поскольку в начале этой недели рыночная капитализация Toshiba едва превышала $15 млрд, а инвестиционная компания CVC Capital Partners намеревается заплатить за активы японской корпорации $20 млрд. Представители Toshiba признали, что получили предложение, но свой ответ дадут после заседания совета директоров, который намечен на сегодня.
Откуда растут ноги у этой сделки, понять не так уж сложно. Единственный генеральный директор за 53-летнюю историю Toshiba, который был нанят извне, ранее возглавлял японское подразделение CVC. Наверняка именно он, Нобуаки Куруматани (Nobuaki Kurumatani) и привёл бывших работодателей к решению купить активы Toshiba. Сделке могут воспротивиться японские власти, которые считают эту корпорацию едва ли не национальным достоянием, да и наличие у неё бизнеса в сфере ядерной энергетики не предполагает простую продажу иностранным инвесторам. Акции Toshiba уже подорожали более чем на 18% после появления этих новостей.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила