Недавние заявления нового генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) о намерениях построить предприятия в США и Европе для обслуживания нужд сторонних клиентов возымели на власти страны определённое действие, если судить по публикации на страницах Reuters. Этот информационный ресурс сообщает, что глава Intel приглашён принять участие в совещании по проблемам американского автопрома, которое состоится в дистанционном формате 12 апреля. Помимо представителей администрации президента Байдена, в нём примут участие производители автомобилей и полупроводниковых компонентов.

реклама

анонсы и реклама Rocket Lake в Compeo.ru i5 11600K в Ситилинке RTX 3070 в Compeo дешевле чем везде Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке Преодолен дефицит RTX 3060 - смотри цены -30% на 43" UHD TV Xiaomi - цена меньше чем ты думаешь Много RTX 6700XT поступило в продажу

Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

реклама

Очевидно, что на данный момент Intel мало чем может помочь автопроизводителям, у которых есть сборочные предприятия на территории США. Собственное подразделение Mobileye, которое выпускает камеры и процессоры для систем активной помощи водителю, полагается на услуги TSMC в вопросах производства компонентов. Предприятия для обслуживания контрактных клиентов у Intel ещё не готовы, а на имеющихся выпускать продукцию согласятся не все, поскольку в автопроме более востребованы зрелые техпроцессы, а возглавляемая Гелсингером компания гонится за более прогрессивной литографией. Словом, пока не совсем понятно, чем компания Intel сможет быть полезна американским автопроизводителям в этом году, но её руководитель хотя бы будет осведомлён о проблемах отрасли самым подробным образом.