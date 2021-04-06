Глава Intel примет участие в совещании по проблемам американского автопрома
Недавние заявления нового генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger) о намерениях построить предприятия в США и Европе для обслуживания нужд сторонних клиентов возымели на власти страны определённое действие, если судить по публикации на страницах Reuters. Этот информационный ресурс сообщает, что глава Intel приглашён принять участие в совещании по проблемам американского автопрома, которое состоится в дистанционном формате 12 апреля. Помимо представителей администрации президента Байдена, в нём примут участие производители автомобилей и полупроводниковых компонентов.
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Очевидно, что на данный момент Intel мало чем может помочь автопроизводителям, у которых есть сборочные предприятия на территории США. Собственное подразделение Mobileye, которое выпускает камеры и процессоры для систем активной помощи водителю, полагается на услуги TSMC в вопросах производства компонентов. Предприятия для обслуживания контрактных клиентов у Intel ещё не готовы, а на имеющихся выпускать продукцию согласятся не все, поскольку в автопроме более востребованы зрелые техпроцессы, а возглавляемая Гелсингером компания гонится за более прогрессивной литографией. Словом, пока не совсем понятно, чем компания Intel сможет быть полезна американским автопроизводителям в этом году, но её руководитель хотя бы будет осведомлён о проблемах отрасли самым подробным образом.
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