Многокристальные графические процессоры AMD получат разделяемый кеш третьего уровня
Сложно сказать, насколько патентное ведомство США может быть вовлечено в первоапрельские розыгрыши, но именно на эту дату выпала регистрация новой патентной заявки, которая продолжает описывать структуру многокристальных графических процессоров AMD. По сути, речь идёт об использовании чиплетов для формирования графического процессора – такую идею уже в той или иной мере обсуждали и Intel, и даже NVIDIA.
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Новая патентная заявка позволяет понять, что графические процессоры AMD подобной компоновки могут получить разделяемую кеш-память третьего уровня, которая разместится на кристалле активного соединительного моста. По всей видимости, разделяемый между кристаллами с исполнительными блоками кеш позволит уменьшить задержки при передаче информации между ними. Наличие патентной заявки, напомним, не гарантирует саму по себе реализацию описываемой идеи на практике, но оно доказывает, что AMD уделяет изучению данной идеи особое внимание.
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