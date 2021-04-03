Компания GlobalFoundries хоть и связана с AMD общим прошлым и существующими контрактами на выкуп продукции, выпускаемой по 12-нм и 14-нм технологиям, постепенно ослабляет данную связь, поскольку отказалась от амбиций по освоению 7-нм техпроцесса и более прогрессивных технологических норм. По словам главы компании Томаса Колфилда (Tomas Caulfield), который дал интервью CNBC, его новые амбиции Intel совершенно не пугают.

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Источник изображения: TSMC

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Напомним, что недавно назначенный генеральный директор Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) пообещал увеличить капитальные затраты в этом году до $20 млрд, и до конца года определиться с местами строительства новых предприятий в США и Европе. Компания будет обслуживать не только собственные нужды, но и предложит сторонним клиентам услуги по контрактному изготовлению полупроводниковых компонентов.

GlobalFoundries, которая сейчас контролирует не более 7% рынка, но занимает на нём уверенное третье место, специализируется на зрелых техпроцессах, а Intel нацеливается на передовую литографию, которая позволит ей вернуть технологическое лидерство. В этом смысле интересы Intel и GlobalFoundries не будут особо пересекаться, а потому конкуренции между ними не возникнет. В этом году GlobalFoundries потратит на расширение производства $1,4 млрд, в следующем году – вдвое больше, а для привлечения инвестиций готовится выйти на публичное размещение акций примерно через год. Все строящиеся сейчас новые производственные линии смогут начать выдавать продукцию только через год, поэтому руководство GlobalFoundries убеждено, что дефицит компонентов удастся победить не ранее 2022 года.