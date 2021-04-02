Беспилотные электролёты смогут транспортировать пассажиров со скоростью 300 км/ч
Амбиции Hyundai Motor по превращению в крупного игрока на рынке авиаперевозок с использованием электротранспорта давно известны, поэтому профильную публикацию на страницах сайта Business Korea вряд ли можно принять за первоапрельскую шутку. Власти Южной Кореи в последний день марта представили долгосрочный план по развитию национальной транспортной отрасли.
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Ставка делается на летательные аппараты, приводимые в движение электродвигателями. На этапе с 2025 по 2029 годы подобные электролёты смогут перемещать нескольких пассажиров на расстояние до 100 км при помощи пилота, находящегося на борту. В последующей пятилетке они увеличат дистанцию вдвое и перейдут на дистанционное управление оператором. Наконец, с 2035 года летательные аппараты смогут перемещаться на расстояния порядка 300 км, а скорость вырастет до 300 км/ч. К тому времени стоимость одного летательного аппарата такого класса не будет превышать $665 тысяч, а пассажиры будут оплачивать перелёт из расчёта чуть больше доллара за километр. В Южной Корее к середине следующего десятилетия будет построено не менее 50 площадок для приземления и старта электролётов, а количество доступных маршрутов увеличится до двух сотен.
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