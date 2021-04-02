Электромобили Hyundai IONIQ к 2023 году начнут сами возить пассажиров
Публикация на страницах Business Korea ссылается на пресс-релиз американского стартапа Motional от 30 марта, так что заподозрить в упоминаемой информации первоапрельский розыгрыш затруднительно. Совместное предприятие Aptive и Hyundai Motor собирается с 2023 года начать предоставлять американским клиентам услуги роботизированных такси на платформе электромобилей IONIQ 5. Сообщается, что машины будут оснащены автоматикой, обеспечивающей автономность управления четвёртого, предпоследнего уровня. По сути, привычных органов управления эти электрические таксомоторы не лишатся, но потребности во вмешательстве со стороны человека возникать не должно.
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На улицах калифорнийских городов уже испытываются транспортные средства без водителя за рулём. Страховать автоматику в будущем сможет и дистанционно расположенный диспетчер, наблюдающий за работой нескольких машин одновременно. У компании Motional есть соглашение с сервисом Lyft, которое позволит последнему начать эксплуатацию роботизированных такси в США с 2023 года. Прежде чем получившие самостоятельность электромобили IONIQ 5 выедут на улицы США, им предстоит пройти длительную процедуру испытаний. Прототипы Motional без водителей за рулём уже испытываются в Лас-Вегасе. Фирменная система автопилота даже получила сертификат TUV SUD, подтверждающий высокую надёжность используемой техники.
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