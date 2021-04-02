Как отмечает ресурс Nikkei Asian Review, на 16 апреля намечена встреча президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги (Yoshihide Suga), и делегаты с обеих сторон уже формируют рабочие группы, которые смогут обсудить пути решения кризиса в полупроводниковой отрасли, который парализовал поставки компонентов. Для Японии эта проблема обрела актуальность после истощения запасов автомобильной электроники, которое привело к остановке конвейеров основных национальных автопроизводителей.

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Источник изображения: Nikkei Asian Review

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Американская сторона может использовать этот шанс для усиления санкций против Китая, ведь многое литографическое оборудование поставляется в КНР из Японии. По прогнозам Boston Consulting Group, прилагаемые сейчас властями Китая усилия по развитию национальной полупроводниковой отрасли могут привести к тому, что за последующие десять лет доля КНР на рынке производителей полупроводниковых компонентов может вырасти с нынешних 15% до 24%, превратив эту страну в мирового лидера по объёмам производства.