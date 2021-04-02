Встреча представителей США и Японии в этом месяце будет посвящена полупроводниковому кризису
Как отмечает ресурс Nikkei Asian Review, на 16 апреля намечена встреча президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) и премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги (Yoshihide Suga), и делегаты с обеих сторон уже формируют рабочие группы, которые смогут обсудить пути решения кризиса в полупроводниковой отрасли, который парализовал поставки компонентов. Для Японии эта проблема обрела актуальность после истощения запасов автомобильной электроники, которое привело к остановке конвейеров основных национальных автопроизводителей.
реклама
реклама
Американская сторона может использовать этот шанс для усиления санкций против Китая, ведь многое литографическое оборудование поставляется в КНР из Японии. По прогнозам Boston Consulting Group, прилагаемые сейчас властями Китая усилия по развитию национальной полупроводниковой отрасли могут привести к тому, что за последующие десять лет доля КНР на рынке производителей полупроводниковых компонентов может вырасти с нынешних 15% до 24%, превратив эту страну в мирового лидера по объёмам производства.
Лента материалов раздела
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила