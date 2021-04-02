Intel меняет ярлыки процессоров на своей продукции, удаляя информацию о поколении
Наши постоянные читатели уже в курсе, что с выходом процессоров семейства Rocket Lake компания Intel проведёт небольшую реформу обозначений, удалив упоминания о поколении самих процессоров с их фирменных ярлыков. Делается это, как мы предположили изначально, для устранение не самых удобных маркетинговых несоответствий: в семействе Comet Lake-S старший процессор имеет десять ядер, а в более новом семействе Rocket Lake-S флагман ограничивается только восемью ядрами.
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Поскольку данная реформа ставит своей целью унификацию обозначений, то распространяется она и на мобильные процессоры, которые нередко используются в компактных системах семейства NUC. Очередной документ Intel возвестил о грядущих изменениях в ярлыках продукции.
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Во-первых, формально получившая независимость от Евросоюза Великобритания теперь может претендовать на своё собственное национальное клеймо, говорящее о соответствии импортируемой продукции Intel всем государственным стандартам и требованиям. Во-вторых, с ярлыков с обозначением семейства процессоров Intel удаляет упоминания об их принадлежности к конкретному поколению.
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