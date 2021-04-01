События последних трёх лет говорят о том, что производство твердотельной памяти хоть и прогрессирует в Японии, постоянно требует каких-то радикальных финансовых вливаний. В 2018 году крупнейший национальный производитель памяти Toshiba Memory перешёл под контроль инвестиционного консорциума во главе с Bain Capital за $18 млрд, хотя корпорации Toshiba позже и удалось вернуть себе пакет акций, соответствующий 40% капитала новой компании, в 2019 году сменившей название на Kioxia.

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В сентябре прошлого года японский производитель отказался от намерений выйти на публичное размещение акций, поскольку это позволило бы собрать не более $16 млрд. Неплохой квартальный отчёт конкурирующей Micron Technology вышел на фоне распространяемых изданием The Wall Street Journal слухов о намерениях Kioxia выставиться на продажу за $30 млрд.

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Источник изображения: The Japan Times

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В качестве вероятных покупателей, переговоры с которыми должны завершиться тем или иным результатом до конца весны, упоминаются Micron Technology и Western Digital Corporation. У последней уже есть совместное предприятие с Kioxia, долю в котором она унаследовала при покупке компании SanDisk. Проблема заключается в том, что в составе единой WDC твердотельный бизнес обладает скромной капитализацией, и инвесторы уже давно призывают американского производителя жёстких дисков структурно отделить его. В своём нынешнем виде WDC оценивается в $20 млрд. Если желающих купить Kioxia за $30 млрд не найдётся, компания может вернуться к рассмотрению вопроса о выходе на публичное размещение акций, поскольку в этом году рыночные условия более благоприятны для этого шага.