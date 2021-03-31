Россиянин занял все первые места в модельном зачёте NVIDIA GeForce GTX 1650 (GDDR6)
Редкая видеокарта в наши дни лежит без дела, поэтому оверклокерам становится сложнее найти очередные комплектующие для своих экспериментов, которые не должны удручать однообразием по законам жанра. Российскому энтузиасту Traktor удалось провести серию экспериментов с видеокартой Gigabyte GeForce GTX 1650 с памятью типа GDDR6, которую он украсил кулером Ice Hammer IH-900, способным похвастать наличием вентилятора типоразмера 120 мм и шести тепловых трубок.
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По словам автора эксперимента, максимальные за всю серию экспериментов частоты видеокарты составили 2205/7348 МГц. Центральный процессор AMD Ryzen 9 5950X по соседству выступал достойно, при помощи производительной системы жидкостного охлаждения разгоняясь до частот порядка 5 ГГц. Зимой ему покорялись и более высокие частоты, как отмечает Traktor.
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Теперь российский триколор украшает все лучшие результаты в модельном рейтинге GeForce GTX 1650 (GDDR6), и благодарить за это надо именно нашего соотечественника. В ближайшие планы чемпиона входит знакомство с возможностями процессора Intel Core i9-11900K.
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