Всего за несколько лет Индия смогла стать вторым по величине производителем смартфонов после Китая, и процесс миграции производителей по этому маршруту продолжается по сей день. Попутно взаимоотношения между Индией и КНР были испорчены, поэтому потребность в локализации производства более мелких компонентов на территории первой из стран заметно выросла. Как отмечает Reuters со ссылкой на правительственные источники, власти Индии готовы предоставить зарубежным компаниям субсидии более $1 млрд на каждый случай организации локального производства полупроводниковых компонентов.

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Источник изображения: Pagal Parrot

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Строительство предприятия по выпуску автомобильной электроники, например, может потребовать до трёх лет и не менее $5-7 млрд. Власти Индии готовы предоставлять налоговые льготы, кредиты по выгодной ставке и участвовать в финансировании разработок. В декабре интерес к подобным предложениям уже проявляли представители автомобильной отрасли, но пока говорить о конкретных договорённостях преждевременно. Государственные структуры готовы обеспечить локальные предприятия иностранных компаний своими заказами – как-никак, внутренний рынок Индии достаточно велик, чтобы сделать локализацию производства целесообразной.