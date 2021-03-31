Foxconn придётся на 10% сократить объёмы производства
Ещё в феврале руководство Foxconn заявляло, что масштабы бизнеса позволяют компании избежать влияния дефицита чипов на свою деятельность, но теперь Nikkei Asian Review со ссылкой на комментарии председателя совета директоров компании Юна Лю (Young Liu) сообщает о неизбежной коррекции производственной программы этого гиганта.
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Если январь и февраль ещё позволяли Foxconn работать без оглядки на дефицит компонентов, как пояснил глава совета директоров на отчётной конференции, то в марте негативное влияние кризиса уже почувствовалось. Сейчас объёмы выпуска продукции сокращены на 10%, сильнее всего урезан выпуск продукции для домашнего использования. По всей видимости, речь идёт о ноутбуках, планшетах и смартфонах, ведь серверную технику Foxconn тоже производит. Глава правления компании призвал клиентов готовиться к затяжному дефициту – его не удастся в полной мере устранить до второго квартала следующего года, если верить прогнозам отраслевых аналитиков.
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