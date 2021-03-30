Популярное издание DigiTimes поделилось прогнозами Compal Electronics на текущий год, из которых можно понять, что этот контрактный производитель ноутбуков рассчитывает на увеличение объёмов поставок продукции на двузначное количество процентов. Сам Compal мог бы увеличить объёмы производства на 20-25%, но дефицит комплектующих должен ограничить прирост уровнем в 10-15%.

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Источник изображения: France24

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В целом, как поясняет руководство компании, производители ноутбуков сейчас получают не более 80% необходимых им комплектующих. Как и Foxconn, компания Compal Electronics рассчитывает увеличить своё присутствие в автомобильном сегменте, в ближайшие четыре года планируя увеличивать объёмы поставок профильной продукции на 30-40% ежегодно. Предприятия по производству автомобильных электронных систем будут построены в США и Европе. В серверном сегменте Compal рассчитывает ежегодно увеличивать объёмы поставок продукции на 40-50% в ближайшие три года.