Мучительно долго добиравшаяся до нашей ленты новость о намерениях Thermalright выпустить процессорный охладитель Frost Commander 140 позволяет ознакомиться с его техническими характеристиками. В комбинации с двумя штатными вентиляторами габаритные размеры кулера достигают 140 х 121 х 160 мм, а весит вся конструкция 1 кг.

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Источник изображения: Thermalright

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Двухсекционный пластинчатый радиатор набран из 53 рёбер толщиной по 0,4 мм, которые расположены на удалении 1,8 мм друг от друга. Медное основание радиатора покрыто слоем никеля, от него отходят пять тепловых трубок U-образной формы с диаметром 8 мм. Вентилятор TL-C12 Pro G имеет стандартные размеры 120 х 120 х 25 мм, он способен вращаться со скоростью 18650 об/мин при уровне шума 29,6 дБА и прокачивать за минуту 82 кубических фута воздуха. Управление скоростью его вращения может осуществляться по методу ШИМ.

Источник изображения: Thermalright

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Более крупный вентилятор TL-D14X имеет нестандартные размеры 140 х 152 х 27 мм, он вращается со скоростью 1800 об/мин при уровне шума не более 30,2 дБА, прокачивая за минуту до 95,5 кубических фута воздуха. Скорость вращения тоже регулируется по методу ШИМ. Оба вентилятора оснащаются гидродинамическими подшипниками скольжения. Информации о сроках доступности кулера на рынке и его цене пока нет.