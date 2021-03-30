Сайт DigiTimes под занавес первого квартала занялся своим любимым видом деятельности – рассуждениями о готовности TSMC внедрить передовые техпроцессы с опережением графика. Истрёпанная в этом контексте тема 3-нм техпроцесса отошла на второй план, поскольку представители компании неоднократно отмечали в предыдущие месяцы, что освоение 3-нм технологии идёт по плану, и массовый выпуск соответствующих изделий будет налажен во второй половине 2022 года.

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Источник изображения: TSMC

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Зато «промежуточный» 4-нм техпроцесс, как отмечает ресурс DigiTimes, компания может вывести на стадию серийного производства уже в четвёртом квартале 2021 года, а не в 2022 году, как планировалось ранее. Об этом сообщается со ссылкой на источники среди поставщиков технологического оборудования. В этом году TSMC собирается выделить на капитальные затраты рекордную сумму от $25 до $28 млрд, поэтому нет ничего удивительного в возможности ускорения перехода на некоторые технологические нормы.