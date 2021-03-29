До сих пор компания Boston Dynamics, контрольным пакетом которой недавно обзавелась Hyundai Motor, предлагала роботизированные платформы широкого предназначения, а самым популярным изделием марки оставался робот-пёс Spot. Как отмечает Reuters, по заявкам представителей логистической отрасли Boston Dynamics впервые выпустила узкоспециализированное решение – робота Stretch, который предназначен для перемещения коробок на складах.

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Источник изображения: Reuters

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Роботизированный манипулятор с системой камер и датчиков увенчан системой, которая деликатно захватывает коробку весом до 23 кг и перемещает её по складу в зависимости от поставленной задачи. Моторизованная платформа позволяет роботу перемещаться по полу в любом направлении, а её размеры допускают применение робота во многих помещениях, которые специально под средства автоматизации не адаптировались.

Stretch способен перекладывать до 800 коробок в час – получается, что на каждую он тратит не более 4,5 секунд. Это весьма резвый по меркам отрасли манипулятор, и он подразумевает применение почти в любых помещениях. Единственное, что может смутить владельцев бизнеса, так это цена робота, но она как раз-то и не разглашается.