Цены на ЖК-панели в следующем квартале продолжат расти
Сотрудники сайта DigiTimes сегодня плодят новости о повышении цен на комплектующие, не жалея заголовков. По информации вездесущих отраслевых источников, после стремительного роста цен на ЖК-панели в первом квартале динамика их изменения во втором квартале сохранится.
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Дефицит материалов для производства дисплеев и комплектующих для сборки готовых изделий продолжает оставаться главной причиной роста цен. Равновесие спроса и предложения было нарушено в прошлом году, когда пандемия подстегнула спрос на ноутбуки и планшеты. Американские санкции против Huawei и SMIC продолжали расшатывать рынок с лета по конец года, а к началу этого года кризис разразился в автомобильной отрасли, и теперь маятник качнулся в сторону автопроизводителей, а другие сегменты рынка в итоге страдают.
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