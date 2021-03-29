Сотрудники сайта DigiTimes сегодня плодят новости о повышении цен на комплектующие, не жалея заголовков. По информации вездесущих отраслевых источников, после стремительного роста цен на ЖК-панели в первом квартале динамика их изменения во втором квартале сохранится.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Fudzilla

реклама

Дефицит материалов для производства дисплеев и комплектующих для сборки готовых изделий продолжает оставаться главной причиной роста цен. Равновесие спроса и предложения было нарушено в прошлом году, когда пандемия подстегнула спрос на ноутбуки и планшеты. Американские санкции против Huawei и SMIC продолжали расшатывать рынок с лета по конец года, а к началу этого года кризис разразился в автомобильной отрасли, и теперь маятник качнулся в сторону автопроизводителей, а другие сегменты рынка в итоге страдают.