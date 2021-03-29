Новый глава Intel убеждён, что его планы поддерживаются советом директоров
На прошлой неделе Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) перед своим выступлением на мероприятии Intel поделился своими соображениями о реакции фондового рынка на свои заявления с представителями информационного ресурса Fortune. По словам нового генерального директора, совет директоров компании поддерживает его «на 101%».
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Напомним, что ближайшие планы Intel подразумевают не только возвращение технологического лидерства в течение нескольких лет, но и превращение компании в крупного контрактного производителя полупроводниковых компонентов. От намерений привлекать подрядчиков для производства отдельных компонентов Intel при этом не отказывается – продемонстрированный на фото ускоритель Ponte Vecchio с 47 кристаллами на одной подложке будет содержать как минимум два-три компонента, выпускаемых на стороне.
Вообще, как отмечает источник, Гелсингер в своих комментариях перед официальным выступлением несколько раз использовал фразу «the geek is back», которую можно истолковать как указание на возвращение в Intel духа технического авантюризма и главенства технологий над экономической целесообразностью тех или иных инициатив. Впрочем, в совете директоров Intel немало людей, более трезво смотрящих на структуру расходов, поэтому нельзя утверждать, что все направления развития компании, обозначенные Гелсингером накануне, будут получать в равной степени достаточное финансирование.
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