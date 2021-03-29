Глава HP Inc тайно посетил Тайвань, чтобы попытаться улучшить ситуацию с поставками чипов
Возможно, участники переговоров не так часто хотят комментировать их содержание, но представители американской полупроводниковой отрасли пытаются как-то повлиять на поставки компонентов с Тайваня в условиях жёсткого дефицита. Издание Nikkei Asian Review приводит пример подобных действий со стороны руководства HP Inc. – одного из крупнейших производителей ноутбуков, принтеров и настольных ПК.
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Генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) пятого марта прилетел на Тайвань, избежав обязательного для иностранцев двухнедельного карантина, после чего провёл несколько часов на совещании с местными поставщиками компонентов и улетел обратно.
Сообщается, что советники Джозефа Байдена уже связались с властями Нидерландов, чтобы обсудить поставки литографического оборудования ASML, спрос на которое неизбежно вырастет в условиях, когда производители чипов стремятся увеличить объёмы выпуска продукции. Если учесть, что подобные переговоры с представителями тайваньской контрактной отрасли тоже имели место, можно утверждать, что власти США используют все возможности воздействия на участников рынка.
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