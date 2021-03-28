Японские блогеры продолжают извлекать информацию о 10-нм процессорах Alder Lake, которые компания должна представить в этом году, из служебных разделов сайта Intel. Нельзя сказать, что все данные становятся источником сенсаций, но они хотя бы позволяют подтвердить опубликованную ранее информацию о характеристиках этих процессоров.

реклама

анонсы и реклама Массовое поступление RTX 3080 - кучи плат <b>Массовое снижение цен на все</b> RTX 3070 в Ситилинке Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU Много 6700XT в XPERT.RU дешевле чем везде 6700XT в Ситилинке - смотри цену RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Twitter, Momomo_US

реклама

Intel активно использует компоновочную специфику процессоров Alder Lake, упоминая формулы типа «8 + 8 + 0» или «8 + 8 + 1». Известно, что у процессоров этого семейства будет восемь производительных ядер и восемь более экономичных, а вот в качестве семнадцатого элемента выступает встроенная графика. Если она «обнулена», то это может говорить об отсутствии активной графики в данной модели процессора.

Среди процессоров Alder Lake-S с шестнадцатью ядрами будут модели как с уровнем TDP до 125 Вт, так и более экономичные с уровнем TDP не более 65 Вт. Поддержка памяти типа DDR5 тоже фигурирует в документации Intel, что давно не является секретом, но позволяет лишний раз убедиться, что потребительская платформа марки получит возможность работать с памятью типа DDR5 в этом году.