Документация Intel подтвердила тепловые пакеты Alder Lake и поддержку DDR5
Японские блогеры продолжают извлекать информацию о 10-нм процессорах Alder Lake, которые компания должна представить в этом году, из служебных разделов сайта Intel. Нельзя сказать, что все данные становятся источником сенсаций, но они хотя бы позволяют подтвердить опубликованную ранее информацию о характеристиках этих процессоров.
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Intel активно использует компоновочную специфику процессоров Alder Lake, упоминая формулы типа «8 + 8 + 0» или «8 + 8 + 1». Известно, что у процессоров этого семейства будет восемь производительных ядер и восемь более экономичных, а вот в качестве семнадцатого элемента выступает встроенная графика. Если она «обнулена», то это может говорить об отсутствии активной графики в данной модели процессора.
Среди процессоров Alder Lake-S с шестнадцатью ядрами будут модели как с уровнем TDP до 125 Вт, так и более экономичные с уровнем TDP не более 65 Вт. Поддержка памяти типа DDR5 тоже фигурирует в документации Intel, что давно не является секретом, но позволяет лишний раз убедиться, что потребительская платформа марки получит возможность работать с памятью типа DDR5 в этом году.
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