Ускоритель вычислений Ponte Vecchio, который глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) активно демонстрировал на этой неделе, создавался под чутким руководством Раджи Кодури (Raja Koduri). Даже условное обозначение этому изделию он дал, руководствуясь собственными гастрономическими предпочтениями – в честь моста, расположенного в Венеции, где продаётся излюбленный десерт автора данной идеи. Расчёт был прост: Кодури надеется попасть на презентацию ускорителя в Венецию, чтобы отведать любимого лакомства.

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Пока сложно сказать, повлияет ли на планы Раджи Кодури пандемия, поскольку до анонса Ponte Vecchio ещё достаточно времени, но он не перестаёт уделять внимание этому продукту на своей странице в Twitter. Фотографию с участием Патрика Гелсингера, на которой он приложил образец Ponte Vecchio ко лбу, Раджа прокомментировал весьма своеобразно.

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Источник изображения: Twitter, Raja Koduri

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По его словам, мозг генерального директора Intel содержит более 100 млрд нейронов, что позволяет ему превосходить по вычислительной производительности ускоритель Ponte Vecchio, содержащий 100 млрд транзисторов. Своего непосредственного руководителя Кодури назвал, мягко выражаясь, главным компьютерным энтузиастом. Гелсингер не оставил этот пост без ответа, назвав Кодури одним из самых умных людей в своём представлении.

Пока два руководителя Intel уподоблялись героям басни про петуха и кукушку, у нас появилась возможность определить другую характеристику будущего ускорителя Ponte Vecchio. Межцентровое расстояние взрослого человека, определяющее удаление зрачков друг от друга, в среднем колеблется от 54 до 74 мм. В этом же диапазоне, судя по фото, находится один из габаритных размеров печатной платы Ponte Vecchio. Вот он, ускоритель здорового человека!