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MSI будет вынуждена поднять цены на видеокарты

И дефицит сохранится до конца года.
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Производители видеокарт в последнее время нарушают все законы жанра, поскольку из представляемых ими новостей обе обычно оказываются плохими. Например, сайт DigiTimes со ссылкой на руководство MSI сообщает, что до конца текущего года сохранится дефицит материнских плат, видеокарт и игровых ноутбуков, но при этом по итогам периода все три категории продемонстрируют увеличение объёмов поставок на двузначное количество процентов.

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Источник изображения: MSI

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Вторая плохая новость заключается в том, что в таких условиях MSI будет вынуждена поднять цены на видеокарты, поскольку её затраты на логистику и закупку компонентов тоже растут. «Ложкой мёда» можно считать только прогноз о снижении стоимости доставки продукции с марта этого года в связи с постепенным возвращением логистической отрасли к нормальным условиям работы. Кстати, представители MSI мимоходом намекнули, что NVIDIA во втором квартале представит новые видеокарты.

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Теги

nvidia видеокарты msi дефицит дефицит видеокарт
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