Эксперты усомнились в готовности Qualcomm и Apple поручить Intel производство своих процессоров
Новый генеральный директор Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) на ночном мероприятии Intel не только щедро раздавал комментарии, но и невольно заставил следовать его примеру отраслевых аналитиков, поэтому эхо сделанных им программных заявлений будет доноситься ещё не один день.
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Ресурс Bloomberg, например, уделил внимание вопросу становления бизнеса Intel Foundry Services, который привлечёт на предприятия компании сторонних заказчиков из числа разработчиков процессоров. Прямым текстом новый глава Intel упоминал имена Apple и Qualcomm, но опрошенные Bloomberg эксперты не слишком разделяют оптимизм руководства корпорации.
Аналитики Raymond James, например, считают, что существенное отставание от конкурентов в технологической сфере не позволит Intel быстро привлечь клиентов к своему контрактному бизнесу. Специалисты Bloomberg Intelligence считают, что конкретно Apple и Qualcomm вряд ли сразу согласятся доверить Intel производство своих процессоров, ведь по некоторым позициям они являются конкурентами процессорного гиганта. Аналитики Loop Capital Markets вообще назвали первый период работы Гелсингера в статусе генерального директора «медовым месяцем», после которого наступит отрезвление и осознание серьёзности стоящих перед компанией задач.
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