Аналитики Wedbush продолжают придерживаться теории «суперцикла», который сформирует долгосрочный спрос на смартфоны Apple после выхода серии iPhone 12 осенью прошлого года. Фискальный период в отчётности компании завершается в сентябре 2021 года, и за предшествующие двенадцать месяцев она должна выпустить от 220 до 250 млн смартфонов различных моделей, как считают авторы прогноза.

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Это позволит семейству iPhone 12 повторить успех iPhone 6. Серия iPhone 13 будет представлена не ранее конца сентября, первая партия новых смартфонов будет насчитывать около 100 млн экземпляров против 80 млн у семейства iPhone 12. Только в текущем квартале компания должна выпустить от 56 до 62 млн смартфонов, во втором квартале их тираж превысит 40 млн штук.