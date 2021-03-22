Компания YMTC, также известная как Yangtze Memory Technologies, хоть и обеспечивает около 4% мирового объёма производства твердотельной памяти, свою продукцию до сих пор реализовывала преимущественно на внутреннем рынке Китая. В сфере производства микросхем оперативной памяти преуспела, по китайским меркам, компания CXMT (ChangXin Memory Technologies), но и она за пределы Китая поставлять продукцию не торопилась. Как отмечает DigiTimes, в этом году уровень выхода годной продукции на предприятиях указанных китайских компаний значительно вырастет, что позволит им рассчитывать на увеличение объёмов поставок.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 по неожиданной цене в Ситилинке -19 000р на RTX 3060 - смотри цену RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта Много <b>3060 дешевле 70 тр</b> в XPERT.RU RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Business Korea

реклама

Доля китайских производителей на мировом рынке памяти в итоге заметно вырастет к концу текущего года или началу следующего. Вряд ли компании YMTC и CXMT замахнутся на покорение мирового рынка, поскольку их вскармливали с другой целью – насытить внутренний и параллельно обеспечить независимость от зарубежных поставок памяти. Остаётся лишь признать, что усилия китайских властей и частных инвесторов по обеспечению «импортозамещения» в сфере производства памяти в этом случае должны оправдать себя.