Китайские производители памяти значительно увеличат объёмы выпуска к концу года
Компания YMTC, также известная как Yangtze Memory Technologies, хоть и обеспечивает около 4% мирового объёма производства твердотельной памяти, свою продукцию до сих пор реализовывала преимущественно на внутреннем рынке Китая. В сфере производства микросхем оперативной памяти преуспела, по китайским меркам, компания CXMT (ChangXin Memory Technologies), но и она за пределы Китая поставлять продукцию не торопилась. Как отмечает DigiTimes, в этом году уровень выхода годной продукции на предприятиях указанных китайских компаний значительно вырастет, что позволит им рассчитывать на увеличение объёмов поставок.
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Доля китайских производителей на мировом рынке памяти в итоге заметно вырастет к концу текущего года или началу следующего. Вряд ли компании YMTC и CXMT замахнутся на покорение мирового рынка, поскольку их вскармливали с другой целью – насытить внутренний и параллельно обеспечить независимость от зарубежных поставок памяти. Остаётся лишь признать, что усилия китайских властей и частных инвесторов по обеспечению «импортозамещения» в сфере производства памяти в этом случае должны оправдать себя.
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