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Дефицит чипов начал угрожать производству принтеров

Цены на память не стабилизируются ранее июня.
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Пока планету накрывает волна за волной пандемии, спрос на принтеры для домашнего применения остаётся на стабильном уровне, а вот попытки автопроизводителей «перетянуть одеяло на себя» в вопросах снабжения полупроводниковыми компонентами ни к чему хорошему не приводят. Как отмечает издание Nikkei Asian Review, на рынке моментальных сделок цены на микросхемы оперативной памяти с начала года выросли на 60%, и этому в немалой степени способствовала активность производителей принтеров.

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Источник изображения: Orange County Register

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Обычно производители принтеров закупают память большими партиями раз в квартал, но в феврале производители памяти начали менять приоритеты в пользу продуктов с более высокой доходностью, из-за чего на рынке моментальных сделок возник дефицит микросхем памяти. Производство принтеров в результате может пострадать, как заявляют источники. На контрактном рынке памяти ситуация стабилизируется только к июню, по словам поставщиков.

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аналитика полупроводники дефицит принтеры
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