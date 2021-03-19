В немецкой рознице чемпионом по величине наценки остаётся видеокарта GeForce RTX 3080
Не очень богатый на сенсации день располагал к тому, чтобы разбавить ленту небольшим количеством доморощенной аналитики, поэтому материал немецкого сайта 3DCenter пришёлся к месту. Представители этого информационного ресурса провели анализ розничных цен на видеокарты AMD и NVIDIA актуальных моделей в немецких магазинах.
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Ситуация с продукцией AMD в целом более благополучная, все четыре носителя архитектуры RDNA 2 хотя бы более равномерно распределены по магазинам. Наценка от рекомендованного уровня отклоняется в среднем на 100%, но Radeon RX 6900 XT в этом смысле может похвастать тем, что дороже рекомендованного уровня всего в полтора раза. Эта видеокарта ещё и достаточно широко распространена в немецкой рознице с точки зрения наличия в магазинах.
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Наиболее высокие шансы купить продукцию NVIDIA в немецкой рознице предоставляют видеокарты GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 3090. Если первая дороже рекомендованного уровня где-то на 70%, то вторая ограничивается наценкой в 59%, но в абсолютном значении это соответствует трём или четырём тысячам евро конечной цены. GeForce RTX 3080 на этом фоне выделяется тем, что оказывается в три с лишним раза дороже, чем предписывает производитель! Её при этом её ещё и очень сложно встретить в продаже.
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