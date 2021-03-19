Фирменные магазины Apple начали принимать меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции ещё год назад, многие из них были закрыты, остальные перепрофилировались под выдачу оплаченного товара через стойку прилавка, защищённую от активного газообмена с покупателями. Как отмечает агентство Bloomberg, вслед за фирменными магазинами Apple в Азии, американские сейчас получили право предоставлять посетителям наушники AirPods для примерки.

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Источник изображения: Bloomberg

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Подобного рода контакты посетителей с образцами продукции в условиях жёсткого карантина были немыслимы, и источник приходит к выводу, что деятельность фирменных торговых точек Apple постепенно возвращается в обычное русло. Наушники погружного типа – аксессуар довольно интимный, поскольку форма ушных раковин у всех людей уникальная, и кому-то наушники Apple могут просто не подойти. Нелишним будет и возможность испытать звучание наушников на практике, а с учётом их не самой низкой цены подобный этап предпродажного сервиса наверняка положительно скажется на объёмах продаж.