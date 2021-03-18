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Процессоры Intel Rocket Lake преуспеют в автоматическом разгоне

При активности всех ядер.
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Попавший на страницы сайта Reddit слайд из презентации Intel позволяет понять, что процессоры Rocket Lake-S и материнские платы для них на базе чипсетов серии Intel 500 будут поддерживать новую технологию Intel Adaptive Boost (ABT), суть которой будет заключаться в повышении частот всех активных на текущий момент процессорных ядер при наличии адекватного питания и охлаждения.

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Нажмите на картинку для просмотра увеличенного варианта. Источник изображения: Reddit, Intel

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Даже при активности восьми ядер технология будет выжимать из процессоров максимум возможных частот. Тем не менее, за установленные Intel пределы эти частоты всё равно не выйдут, и подобные условия эксплуатации не будут считаться разгоном, на последствия которого фирменная гарантия традиционно не распространяется.

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