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Acer и Asustek рассчитывают на высокий спрос на ноутбуки в этом полугодии

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В этом квартале объёмы поставок ноутбуков немного снизились, поскольку сезонный фактор всё же вмешался, но на ближайшие месяцы производители строят самые радужные планы, если верить ресурсу DigiTimes. По крайней мере, компании Acer и Asustek Computer верят, что в первом полугодии спрос на ноутбуки останется высоким.

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Источник изображения: Acer

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Особые надежды возлагаются на устройства под управлением Google Chrome OS, позиции Acer в этом сегменте очень сильны. Так называемые «хромбуки» востребованы в образовательной сфере. По всей видимости, опасения по поводу новой волны пандемии коронавируса позволяют производителям ноутбуков рассчитывать на сохранение дистанционной формы обучения в ряде стран.

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аналитика asus ноутбуки acer хромбуки
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wwr222
10:00
В сегменте 550-750 было нормально.И кондеры в обзорах японские. И не путай серии RM и RMx-это две большие разницы.На RM и раньше Тайвань стоял.
Мои размышления по поводу выбора моделей блоков питания
omoikane
10:00
будет от 16 до 20 :D Налог + наценка за новинку.
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EDDISON
09:59
6 терафлопс в портативе? ну ну, на 2 нм еще поверю лет через 10, но не сейчас
Производительность Nintendo Switch Pro сравнится с PlayStation 4 Pro
smaximaa
09:59
В России его ватники и ссыкловики смотрят, не знаю как на Украине, но если его там смотрят, то же ватники, а их там меньшинство
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
D3v1L0rN
09:57
Зря вы эту тему подняли, видите какой срач случился.
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Vasyan
09:55
Сектор кэш на барабане!
Вице-президент ASML: 7-нанометровая технология Intel близка к 5-нанометровой TSMC и Samsung
andruhsss
09:54
А если врубить dlss и сравнить с 1080ти то графики были бы тоже интересными. Учитывая что все новые игры так или иначе будут с dlss тест был бы актуальным.
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS GeForce GTX 1080
smaximaa
09:53
ты путлера и его "политику "поддерживаешь?
В Call of Duty: Warzone позаимствовали эмблему украинского батальона «Азов»
Владимир Захаров
09:52
А что с 10400f налоги не берут? Напомню рекомендованная цена 10400f и 11400f одинаковая до копеики -при этом 10400f стоит 12. 300
На следующей неделе Intel расскажет о новой эре технологического лидерства
omoikane
09:51
игра с натяжкой, по факту колда всегда была пропагандой, хуже даже телевизора по своей отбитости на голову :D Ну и в целом игра отстойная.
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