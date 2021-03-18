В этом квартале объёмы поставок ноутбуков немного снизились, поскольку сезонный фактор всё же вмешался, но на ближайшие месяцы производители строят самые радужные планы, если верить ресурсу DigiTimes. По крайней мере, компании Acer и Asustek Computer верят, что в первом полугодии спрос на ноутбуки останется высоким.

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Источник изображения: Acer

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Особые надежды возлагаются на устройства под управлением Google Chrome OS, позиции Acer в этом сегменте очень сильны. Так называемые «хромбуки» востребованы в образовательной сфере. По всей видимости, опасения по поводу новой волны пандемии коронавируса позволяют производителям ноутбуков рассчитывать на сохранение дистанционной формы обучения в ряде стран.