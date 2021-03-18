В должность генерального директора Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вступил в середине прошлого месяца, и с тех пор все ждали от него ключевых программных заявлений по поводу траектории дальнейшего технологического развития компании. В частности, новому главе предстояло определить, какие техпроцессы и когда компания будет осваивать собственными силами, а какие поручит подрядчикам. Вчера на сайте Intel появилось уведомление о намерениях нового руководства поделиться соответствующей информацией в ходе трансляции, намеченной на 23 марта.

реклама

анонсы и реклама RTX 3070 <b>намного дешевле чем везде</b> в Compeo.ru RTX 3060 стала всего чуть дороже чем 2060 Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта RTX 3080 дешевле всего в XPERT.RU XPERT снижает цены на RTX 3070 - плат много 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Топовая водянка от XPG уже в продаже <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> скидки 25% RTX 3090 - самые низкие цены и большой выбор в XPERT.RU

Источник изображения: Intel

реклама

Самые зоркие участники обсуждения на страницах Reddit даже бросились изучать иллюстрацию к пресс-релизу, обнаружив на ней кремниевую пластину с кристаллами, предположительно относящимися к 10-нм серверным процессорам семейства Ice Lake-SP. По их мнению, каждый кристалл способен содержать до 40 вычислительных ядер – скорее всего, активными из них будут только 38 ядер.