На следующей неделе Intel расскажет о новой эре технологического лидерства
В должность генерального директора Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) вступил в середине прошлого месяца, и с тех пор все ждали от него ключевых программных заявлений по поводу траектории дальнейшего технологического развития компании. В частности, новому главе предстояло определить, какие техпроцессы и когда компания будет осваивать собственными силами, а какие поручит подрядчикам. Вчера на сайте Intel появилось уведомление о намерениях нового руководства поделиться соответствующей информацией в ходе трансляции, намеченной на 23 марта.
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Самые зоркие участники обсуждения на страницах Reddit даже бросились изучать иллюстрацию к пресс-релизу, обнаружив на ней кремниевую пластину с кристаллами, предположительно относящимися к 10-нм серверным процессорам семейства Ice Lake-SP. По их мнению, каждый кристалл способен содержать до 40 вычислительных ядер – скорее всего, активными из них будут только 38 ядер.
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