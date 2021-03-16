Китайские компании убеждены, что громкий пиар способен навлечь санкции США
На этой неделе в Шанхае стартует отраслевое мероприятие SEMICON China, которое пройдёт в обычном формате, подразумевающем личный контакт участников и их сбор в одном павильоне, хотя зарубежные гости преимущественно будут выступать с использованием видеоконференцсвязи. Как отмечает Nikkei Asian Review, американские санкции научили китайских разработчиков и производителей полупроводниковых компонентов двум вещам.
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Во-первых, они поняли, что степень зависимости от зарубежных поставщиков надо снижать, пусть это и требует колоссальных затрат и усилий. Во-вторых, излишняя реклама собственных достижений способна привлечь к компании излишнее внимание американской стороны, а это является предвестником введения санкций. По этой причине многие китайские компании стараются лишний раз не распространяться о своих достижениях в международном информационном пространстве.
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