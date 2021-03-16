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Ситуация с доступностью некоторых компонентов при производстве ноутбуков улучшается

Но это не точно.
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Тайваньский ресурс DigiTimes обнаружил поводы для осторожного оптимизма после общения с участниками производственной цепочки, вовлечёнными в создание ноутбуков. Один из трёх крупнейших поставщиков ноутбуков попросил своих партнёров временно приостановить отгрузку комплектующих якобы в связи со снижением спроса. Аналогичную просьбу услышали и поставщики корпусов для ноутбуков. На направлении дисплеев величина складских запасов достигла двухнедельной нормы, хотя ещё недавно профильные компоненты буквально «разлетались с колёс».

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Источник изображения: Durham Tech

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Большинство контрактных производителей ноутбуков продолжают настаивать, что ситуация с доступностью компонентов далека от стабильной, а спрос высок. В первом полугодии дефицит ноутбуков победить вряд ли удастся, как считают источники. Двое из пяти крупнейших контрактных производителей говорят о сохранении дефицита комплектующих и материалов. Acer вообще заявляет, что сейчас в состоянии своевременно удовлетворять лишь 30% заказов на поставку ноутбуков.

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аналитика ноутбуки acer дефицит odm
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