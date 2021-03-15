Известная своими корпусами и игровыми аксессуарами марка NZXT, судя по информации ресурса eTeknix, скоро расширит ассортимент продукции за счёт игровых мониторов. По крайней мере, сейчас она ищет главного специалиста по разработке мониторов для настольных и портативных систем.

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Источник изображения: eTeknix

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Игровой рынок бурно развивается, если не обращать внимание на липкую субстанцию майнинга, которая время от времени смазывает его колёса, замедляя вращение. Нет ничего удивительного в том, что марка NZXT захотела предложить любителям игр собственные мониторы. Конечно, непосредственно панели будут поставляться сторонними производителями, но у специалистов NZXT хотя бы будет возможность влиять на техническое задание, определяющее основные характеристики будущего игрового монитора.